Пять планов «Б»: как Зеленский собирается выбираться из донбасского капкана — эксперты

9 декабря исполняется ровно год со встречи президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в рамках Нормандского формата в Париже.

В этот же день украинский президент вполне недвусмысленно заявил о том, что дает переговорам в Минском и Нормандские формата ровно год: дескать, если прогресса не будет, то переходим к плану «Б». За это время процесс так и не сдвинулся с мертвой точки. Скорее даже наоборот, временное движение на встречных курсах сменилось глубокой стагнацией, которая все сильнее напоминает времена Петра Порошенко.

Об этом говорится в сегодняшней статье издания «Апостроф».

Время надежд и ожиданий

Как известно, во время прошлогодних президентских выборов от Владимира Зеленского ждали прорыва в двух направлениях — борьбы с коррупцией и в переговорах о мире на Донбассе. Пока что не получается ни с тем, ни с другим. Хотя вначале казалось, что в разрешении конфликта на востоке Украины наконец-то намечается прогресс.

Год назад, когда Зеленский полетел в Париж на встречу с Путиным, у многих ожидания перемешивались со страхом. Поскольку каждый понимал, что за столом на украинского президента будет давить оппонент, за спиной у которого десятки подобных переговоров. Впрочем, этого не случилось. Зеленский провел ту встречу вполне успешно и заслужил, в основном, положительную реакцию — как других глав государств, так и общественности. У оппонентов внутри Украины поводов разогнать «зраду» тоже не нашлось, поскольку на итоговой пресс-конференции президент выступил с вполне четким заявлением о том, что Киев не собирается переступать «красные линий».

В то же время был достигнут целый ряд договоренностей, включая большой обмен пленными, который состоялся уже через пару недель под самый Новый год. Прилет самолета с 81 освобожденным украинцем, а также согласие «Газпрома» выплатить Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража были последними позитивными эпизодами, которые говорили бы о сколько-нибудь заметном продвижении в отношениях с Россией.

«Я бы этот год оценил так, что у нас ни мира, ни войны. Возможно, Зеленский и его команда ставили цель достичь мира, но мне кажется, что у них отсутствует четкое понимание и целеполагание, как этого достичь. На мой взгляд, они пытаются пройти «между капелек», надеясь на украинское «якось воно буде«, — сказал политолог Никита Трачук.

«Зрады» нет, но есть ли победы?

Сразу после Нового года и для России, и для Украины на первое место вышла борьба с эпидемией COVID. Встречи ТКГ проходили редко и лишь по видеосвязи без намека на прогресс. Складывалось впечатление, что Москва резко потеряла интерес к беседе как будто бы разочаровавшись в собеседниках.

Летом на Банковой пытались убедить всех, что уже осенью возможна новая встреча Зеленского и Путина, но в Кремле отреагировали максимально прохладно. Не случилось и новых масштабных обменов пленными, хотя Офис Зеленского очень рассчитывал на это перед местными выборами — российская сторона прекрасно все понимала и не собиралась идти на уступки.

На переговоры накладывалась чехарда в составе украинской делегации ТКГ. Сначала в нее включили целую группу новых участников, которые должны были представлять ОРДЛО на переговорах. В конце июля произошла смена главы ТКГ — Леонид Кучма ушел по собственному желанию, а на его место встал еще один экс-президент Леонид Кравчук, который привел за собой бывшего премьер-министра Витольда Фокина. Тот проработал около месяца и ушел под аккомпанемент не утихающих скандалов из-за своих взглядов на разрешение конфликта.

Все эти перестановки сопровождались ультиматумом России, которая требовала от Украины изменить постановление о проведении местных выборов, чтобы те проводились также на территории ОРДЛО. Парламент на это так и не пошел, что тоже сказалось на переговорах.

В целом можно сказать, что опасения скептиков о том, что «Зеленский сдаст Украину» не сбылись, но и надежды оптимистов на скорое разрешение конфликта — тоже. Впрочем, опрошенные изданием эксперты сходятся в том, что полноценного разрешения конфликта ожидать было бы наивно, а достигнутое перемирие, которое все же привело к резкому снижению обстрелов и жертв на Донбассе, это уже значимый успех.

«Я и год назад считал, что мы не можем рассчитывать на мир. В лучшем случае на перемирие. И эти ожидания оправдались. Могу также сказать, что во второй половине года действия украинской стороны выглядели более ловкими, чем в первой, когда переговоры велись более активно. Что показательно многие поспешили похоронить Нормандский формат, но разговор Путина и Меркель (состоялся в понедельник, 7 декабря, — «Апостроф»), которые подтвердили приверженность «Нормандскому» формату, говорят, что усилия украинской стороны не пропали даром. Мы можем рассчитывать, что беспрецедентно долгое перемирие будет продолжаться. Все же интенсивность боевых действий снизилась, и нет того, что было буквально несколько лет назад, когда чуть ли не каждый день появлялись какие-то трагические новости с фронта«, — отметил руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Показательно, что изначальный скепсис со стороны оппозиции, которая говорила о том, что перемирие «от» Зеленского приведет к еще большему количеству погибших на фронте и сдачу территорий, «сдулся»: сейчас даже наиболее воинственные депутаты из «Европейской солидарности» стараются не вспоминать о ситуации на фронте.

«Позитив, который я бы мог отметить – это то, что удалось не допустить обострения. И удалось не допустить провокаций и угроз для срыва перемирия. Оно худо-бедно действует. Хотя мне кажется, что президент говорит не совсем правду, когда утверждает, что совсем не стреляют – обстрелы и погибшие все же есть, но их значительно меньше, чем в прошлые перемирия. В этом однозначно — позитив. Единственное, что это положение надо как-то пролонгировать. Возможно, даже перехватывать инициативу. Украина этого не делает, а тем временем со стороны РФ и «Л/ДНР» звучат все более жесткие заявления. На мой взгляд, в дальнейшем этот сценарий будет развиваться не лучшим образом«, — прогнозирует эксперт Никита Трачук.

Так что там с планом «Б»?

Год прошел, а это значит, что Владимиру Зеленскому пора отвечать за сказанные им слова: считает ли он, что в последний год «Минск» дал хоть какие-то плоды? Куда мы движемся и как Украина собирается выходить из патовой ситуации? Что он подразумевал под тем самым планом «Б», о котором так уверенно говорил в Париже?

Как рассказал журналист и представитель Украины в рабочей группе по политическим вопросам ТКГ в Минске Сергей Гармаш, «на столе» у Зеленского есть пять планов, один из которых может быть применен в конкретной ситуации.

«Есть СНБО, который год назад утвердил пять планов. Они не имеют очередности, они все параллельны. Это пять вариантов развития событий, один из которых будет применен в конкретной ситуации. Когда сложится какая-то такая геополитическая ситуация, то возможно применение одного из таких планов. Сейчас президент будет решать, как реагировать на то, что Россия не выполнила свои обязательства в «Нормандской четверке», — сказал Гармаш.

При этом, по словам советника по информационной политике в ТКГ Алексея Арестовича, планом «Б» может быть введение миротворческого контингента на Донбасс. Впрочем, могут быть и другие сценарии.

«Рассматривается привлечение от полицейских до миротворческих миссий разного формата. Это один из вариантов«, — сказал Арестович.

При этом называется и вполне конкретный срок применения этого плана — начало 2021 года. В частности, о том, что сейчас на Банковой идет подготовка к плану «Б», на днях заявил глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук. Якобы к этому времени Зеленский и его Офис должны окончательно определиться с тем, как действовать дальше.

«План «Б» – это, очевидно, какая-то миротворческая миссия. Думаю, что речь идет об этом. Но пока можем говорить об этом лишь как о гипотетическом варианте. С учетом того, что и Меркель заявила свою позицию, и Путин тоже, то «Нормандский» формат еще не исчерпан. По крайней мере в рамках этого формата вполне возможны дальнейшие шаги: продолжение разведения войск, разминирование территорий и так далее. Ставить на нем точку преждевременно«, — считает политолог Андрей Золотарев.

«Что касается плана «Б», то их появляется по десять штук в неделю. Введение миротворцев? Это — фантастика. Кого мы туда позовем? Белорусов мы туда уже позвать не можем или мы российских миротворцев хотим туда пустить? Это все не работает. Нужны новые механизмы, на которые Россия не пойдет, потому что они держатся за «Минск». А украинская власть хочет мира, но не на таких условиях. Поэтому вероятность обострения конфликта я расцениваю как крайне низкую, но то, что будут провокации, обстрелы, работа ДРГ – этого всего стоит ожидать«, — спрогнозировал политолог Трачук.

Как бы там ни было, но главная задача Зеленского на следующий год — найти выход из сложившегося тупика. Во всяком случае, если он хочет войти в историю Украины как президент, который закончил войну и уж тем более, если хочет переизбраться на второй срок. В любом ином случае его рейтинг будет продолжать катиться вниз и к моменту следующих президентских выборов выдвигаться уже не будет смысла. Правда, есть один — последний и самый главный — нюанс: войну надо закончить на таких условиях, чтобы это восприняло украинское общество. Возможно ли это в принципе? Пока такого плана не озвучил не только президент, но и ни один политик в Украине в принципе…