Астронавтка NASA зібрала перший урожай редиски, вирощеної на МКС

Астронавтка NASA Кейт Рубінс зібрала на борту Міжнародної космічної станції перший урожай редиски – 20 рослин, які відправлять на Землю в 2021 році.

Про це повідомляє сайт NASA.

Експеримент із рослинами Plant Habitat-02 (PH-02) є першим випадком, коли NASA вирощує редис в лабораторії на орбіті Землі. Редис обрали для експерименту, оскільки вчені добре вивчили цю рослину і вона визріває за 27 днів.

“Вирощування асортименту культур допомагає нам визначити, які рослини добре ростуть в умовах мікрогравітації і запропонувати найкращий сорт та поживний баланс для астронавтів, які виконують довгострокові місії”, – розповіла керівник програми NASA APH у Космічному центрі імені Кеннеді Ніколь Дюфур.

Під час росту в космічному середовищі редис потребував незначної уваги від екіпажу.

У рамках експерименту дослідники також вирощують на Землі контрольну популяцію редису, яку порівнюватимуть із космічними зразками.

: day.kyiv.ua

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