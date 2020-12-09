В Дании арестовали россиянина по подозрению в шпионаже. В посольстве РФ отреагировали

В Дании обвинили в шпионаже гражданина России. Об этом пишет Reuters со ссылкой на прокурора страны.

Власти арестовали россиянина, постоянно проживающего в Дании, по обвинению в передаче российским спецслужбам секретных сведений. Речь идет о данных, связанных с энергетическими технологиями.

Имя подозреваемого не раскрывается. Он находится под стражей с июля этого года.

Сторона обвинения будет добиваться для гражданина РФ тюремного заключения и депортации из страны.

Посольство РФ в Дании отреагировало на арест россиянина. В комментарии «Интерфаксу» дипломаты заявили, что предъявленные ему обвинения – это ошибка.

«Рассчитываем на непредвзятый подход датского правосудия к рассмотрению указанного дела. Надеемся на оправдательный вердикт суда и освобождение нашего соотечественника», — сказали в посольстве.