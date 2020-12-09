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В Україні одержувачів субсидій тепер контролюватимуть інакше

09.12.2020

Міністерство фінансів буде перевіряти українців відразу після того, як вони подадуть заяву.  

Якщо ж виплату вже призначать, а порушення знайдуть згодом, то виплачену допомогу доведеться повернути до державного бюджету. 

Нова перевірка передбачає вивчення необхідних документів у три етапи. Дані весь час оновлюються. Наприклад, якщо ви зробили велику покупку картою або придбали автомобіль, то цю інформацію побачить Мінфін і передасть до Міністерства соціальної політики. 

Слід зауважити, що забрати пільгу можуть, якщо субсидіант володіє будинком площею від 200 квадратних метрів, або квартирою в понад 120 квадратів. 

Окрім того на субсидію не можуть претендувати власники машин, яким менше 5 років, або якщо вони зробили одноразову покупку на суму понад 50 тисяч гривень. 

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