Сетевые АЗС продолжают повышать цены на топливо

Ряд операторов розничного рынка 9 декабря повысили стоимость бензина и дизтоплива в Украине.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы «А-95».

В частности, все виды горючего на станциях SOCAR подорожали на 99 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 27,98 грн/л, А-95 — до 28,98 грн/л, ДТ — до 27,98 грн/л. На 50 коп./л все топливо подорожало на станциях «Укр-Петроль».

В сети Shell бензины подорожали на 30 коп./л, ДТ – на 40 коп./л: бензин А-92 — до 24,44 грн/л, А-95 — до 26,51 грн/л, ДТ — до 24,96 грн/л.

На станциях «Кворум» бензины и дизельное топливо в среднем подорожали на 35 коп./л. Mango подняла цены на 20 коп./л только на дизельное топливо (21,19 грн/л).

Motto повысила цены на дизтопливо на 10-20 коп./л в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях. При этом бензины подорожали на 20 коп./л только в Донецкой области.