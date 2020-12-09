«Потери будут исчисляться четырехзначными цифрами»: Хомчак объяснил, почему нельзя начать боевые действия на Донбассе

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак объяснил, что активные боевые действия на Донбассе приведут к большому количеству жертв среди гражданского населения. Об этом он сказал в интервью АрмияInform.

По словам Хомчака, военного решения конфликта на Донбассе не может быть по многим причинам. Первая причина заключается в том, что Украину могут обвинить в нарушении международного гуманитарного права в части ведения военных действий на территории густонаселенных районов.

«Вы знаете, что такое Донбасс. Когда один населенный пункт переходит в другой. Если начать там активные боевые действия, будет немало жертв среди гражданского населения», — объяснил главнокомандующий.

Во-вторых, утверждает Хомчак, будут серьезные потери и среди украинских военнослужащих.

«Они будут исчисляться трех-четырехзначными цифрами в случае продвижения вглубь оккупированных территорий. Мы готовы к этому?», — подчеркнул он.

Также главнокомандующий ВСУ напомнил, что не стоит забывать о превосходстве России в ресурсах.

Впрочем, Хомчак признал, что украинской армии нужно быть готовой к любому развитию событий. Военные должны быть обучены не только эффективно держать оборону, но и умело вести наступательные операции.