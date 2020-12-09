Главе Госгеокадастра пытались дать $170 тысяч

Сотрудники НАБУ и СБУ 9 декабря задержали «на горячем» двух человек, которые несколькими траншами предоставили 52 тысяч долларов США неправомерной выгоды главе Госслужбы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Предполагалось, что общая сумма взятки, которая предназначена за выдачу приказов о выделении земельных участков подставным лицам, составит 170 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Среди задержанных — и.о. начальника одного из территориальных управлений Госгеокадастра и посредник в передаче неправомерной выгоды. Их действия предварительно квалифицированы по части 4 статьи 369 («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу») УК Украины. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении.

По данным следствия, первую часть неправомерной выгоды в размере 26,9 тысяч долларов главе Госгеокадастра передали в ноябре 2020 года. Лиц, разоблаченных 9 декабря, задержали во время передачи второго транша неправомерной выгоды в размере 25 тысяч долларов.

Следствие считает, что один из задержанных может быть связан с компаниями, которые предоставляют услуги Госгеокадастру на проведение работ по государственной инвентаризации земель на территориях многих областей Украины в 2020 году. Следовательно, нельзя исключать, что этот человек может повлиять на указанные процессы, поэтому НАБУ и САП принимать все необходимые действия, чтобы предотвратить такому воздействию.

Расследование указанных фактов НАБУ осуществляет с сентября 2020 года.