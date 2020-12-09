У ТКГ підбили підсумки “Паризького саміту” і запропонували низку “наступних кроків”

Українська делегація у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України підбила підсумки виконання домовленостей “Паризького саміту” лідерів країн “нормандського формату”, що відбувся рік тому, а також назвала наступні заплановані кроки своєї роботи.

Про це повідомляє прес-служба української делегації.

“Протягом цього року Українська делегація для участі у ТКГ докладала активних зусиль для виконання завдань, поставлених Президентом України на шляху просування по етапах мирного врегулювання конфлікту. Завдяки активізації діяльності Тристоронньої контактної групи (ТКГ), як важливого консультативного механізму імплементації “мінських домовленостей” та ухваленню у липні 2020 року додаткових заходів з посилення режиму припинення вогню, стабілізувалася безпекова ситуація у зоні конфлікту, що, попри продовження провокацій з боку збройних формувань Російської Федерації, мало наслідком суттєве зменшення кількості людських жертв і руйнувань критичної інфраструктури”, – зазначають в українській делегації.

Також у пресслужбі нагадали про два взаємні обміни утримуваних осіб у грудні 2019 року та квітні 2020 року. Крім того, повідомляється, що українська сторона внесла важливі ініціативи з подальшого розведення сил та засобів і продовження процесу розмінування та здійснила інші практичні кроки з метою забезпечення сталого безпекового середовища і покращання загальної гуманітарної ситуації у зоні конфлікту.

“Наступними кроками ми бачимо: подальше звільнення утримуваних осіб, забезпечення повного і безумовного допуску міжнародних організацій, насамперед Міжнародного комітету Червоного хреста, до всіх утримуваних осіб, відкриття і належного функціонування пунктів пропуску через лінію розмежування, виконання безпекових умов (розмінування, розведення військ), продовженні обговорення робочих пропозицій України щодо виконання політичних аспектів Загальних узгоджених висновків Паризького саміту від 9 грудня 2019 року”, – повідомили у пресслужбі. Згідно із повідомленням делегації, Україна “підтверджує свою готовність і надалі працювати в рамках “нормандського формату” задля виконання досягнутих лідерами чотирьох країн домовленостей”.

“Закликаємо Російську Федерацію вжити всіх належних кроків для продовження роботи згаданих форматів задля виконання всіх рішень, прийнятих на рівні лідерів чотирьох країн, а також здійснити реальні кроки з врегулювання збройного конфлікту на основі норм і принципів міжнародного права, поваги до державного суверенітету і територіальної цілісності України”, – наголосили українські представники.