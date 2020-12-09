Донька Олі Полякової зіграла роль в українському молодіжному серіалі

Незважаючи на те, що Марії, доньці відомої української співачки Олі Полякової, всього 15 років, вона вже встигла спробувати свої сили в моделінгу. Однак, схоже, що це не та сфера діяльності, якою вона хоче займатися в майбутньому. Тому Марія вирішила дізнатися, яка з неї акторка — вона знялася в популярному серіалі Антоніо Лукича під назвою «Секс, Інста і ЗНО».

SEX INSTA ZNO — драматичний вебсеріал виробництва телеканалу 1+1. Він, як обіцяють його творці, обіцяє чесно, без цензури і шаблонів показати, як насправді живе покоління Z. Всього на екрани вийде 12 серій. Зауважимо, що цей серіал також є одним з перших українських великобюджетних вебсеріалів.

В інтерв’ю телеведучій Каті Осадчій Марія зазначила, що як ніхто знає, які проблеми бувають у підлітків. Вона заявила, що сама стикається з булінгом.

«По-перше, це хейт, він є всюди. Я почала займатися музикою, створила власний рок-гурт, і отримала сильний хейт з боку моїх знайомих, але я людина, яка не звертає на це увагу», — поділилася Марія.

Донька Олі Полякової також зізналася, що не планує продовжувати акторську кар’єру. Після закінчення школи Полякова молодша мріє вступити до Бостонського університету і вивчати музику.

: wona.com.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.