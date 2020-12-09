Повінь – зміна системи

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Кравчук озвучил «план Б» по России, который он готов предложить Зеленскому

09.12.2020

Отключение Российской Федерации от международной расчетной системы SWIFT может стать украинским «планом Б» по Донбассу.

Такое мнение в программе «Итоги с Вадимом Колодийчуком» на телеканале Obozrevatel TV высказал первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. «Сейчас СНБО работает над разработкой нового решения в этом вопросе. Его часто называют «планом Б», но это не имеет значения. Я думаю, что среди шагов этого нового подхода может быть и мое предложение», – заявил он.

По словам Кравчука, с предложением отключить Россию от SWIFT он планирует обратиться к руководству Украины. «Естественно, что я обязательно обращусь к официальной власти. Потому что только она может обратиться по адресу», – сказал он.

Как пояснил первый президент, введение такой санкции против страны-агрессора является не желанием Украины, а вынужденным шагом.

«Если Россия и дальше будет блокировать движение к миру на Донбассе, если она будет вместо разговоров, дискуссий и поиска путей использовать, с ее точки зрения, наиболее действенное средство – силу и давление, – то Украина будет вынуждена искать другие способы воздействия на Россию», – отметил Кравчук.

Чтобы решить вопрос менее радикально, Российская Федерация должна прекратить свое военное присутствие на территории Украины, пояснил он.

«Нужно просто России забрать свои военные формирования с Донбасса, забрать оружие, вывести оттуда наемников, так называемых «добровольцев», международные террористические группы разного характера», – подытожил Кравчук.

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