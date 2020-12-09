Чому взимку люди товстіють і як цього уникнути?

З першими холодами в організмі починають відбуватися зміни. За тисячі років еволюції всі системи нашого тіла вже знають про що говорить навіть незначне зниження температури на кілька градусів – попереду зима. Організм починає налаштовуватися на набір ваги, оскільки більшу частину історії взимку людина стикалася з труднощами у виживанні.

Люди, які стежать за своєю вагою, помічають, що взимку можуть набрати від трьох до п’яти кілограмів, не змінюючи при цьому своїх звичок і раціону. Перша причина – це захист від холоду. Підшкірний жир створює додатковий захисний бар’єр, щоб низькі температури не так сильно впливали на внутрішні органи.

Причина друга-нестача їжі. Цілодобові магазини з постійним асортиментом продуктів харчування з’явилися тільки в минулому столітті. До цього з їжею в зимовий період були проблеми. Генетично наш організм це пам’ятає і намагається набрати максимальну кількість запасів, щоб надалі мати можливість прожити без їжі якийсь час.

І остання причина-мала рухливість. Влітку на свіжому повітрі можна придумати безліч занять. Найпростіше-звичайна піша прогулянка. Взимку ні у кого немає бажання залишати тепле житло, тому в день людина починає витрачати менше калорій.

Як не набрати зайвого взимку?

Збільшити кількість прийомів їжі до 5-6 в день, зменшивши обсяг порцій;

Вживати більше білкової їжі, оскільки насичення дає саме вона;

Знизити вживання вуглеводів (хліб, солодощі і т. д.);

Випивати в день не менше двох літрів води;

При можливості рухатися і займатися фізичними навантаженнями (аеробіка, зарядка, похід в тренажерний зал).

: ukrhealth.net

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