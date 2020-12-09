Под Днепром подросток выстрелил из пистолета в маршрутку с пассажирами, но пострадал глаз его друга

На Днепропетровщине в Новомосковске подросток выстрелил из травматического пистолета в окно маршрутки с пассажирами. После этого осколок стекла отлетел его приятелю в глаз. Об этом сообщает Dnepr.info, ссылаясь на очевидцев.

Инцидент произошел в салоне новомосковской маршрутки №9. Как рассказала местная жительница Ярославаы Дамбиш, в маршрутку вошла большая компания подростков 13-14 лет. Они вели себя вызывающе и нарушали общественный порядок. В какой-то момент один из них достал травматическое оружие и выстрелил в окно автобуса.

«Стекло в автобусе треснуло полностью. Самое страшное, что осколки попали его приятелю, сидевшему в автобусе, в глаз! Я услышала громкий хлопок. Но пассажиры утверждали, что вышедший малолетка выстрелил, сказал «ой» и начал убегать», — рассказала очевидица.

Полиции области об инциденте не сообщала.