На новый год украинцы смогут сидеть в ресторанах до часу ночи

В среду, 9 декабря, Министр здравоохранения Максим Степанов предложил продолжить работу ресторанов в новогоднюю ночь до 01:00 часов 1 января 2021 года.

Об этом он сообщил в ходе очередного заседания.

«В новогоднюю ночь мы предлагаем разрешить работать заведениям питания до 01:00», — заявил глава Минздрава.

Также Максим Степанов добавил, что в Министерстве здравоохранения также рекомендует продолжить работу ресторанов во время адаптивного карантина до 23:00, то есть продлить их работу на час.

Так, согласно карантинным ограничениям, который действуют в Украине, ресторанам разрешено работать до 22:00.