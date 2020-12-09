Повінь – зміна системи

Menu
Close

На новый год украинцы смогут сидеть в ресторанах до часу ночи

09.12.2020

В среду, 9 декабря, Министр здравоохранения Максим Степанов предложил продолжить работу ресторанов в новогоднюю ночь до 01:00 часов 1 января 2021 года.

Об этом он сообщил в ходе очередного заседания. 

«В новогоднюю ночь мы предлагаем разрешить работать заведениям питания до 01:00», — заявил глава Минздрава.

Также Максим Степанов добавил, что в Министерстве здравоохранения также рекомендует продолжить работу ресторанов во время адаптивного карантина до 23:00, то есть продлить их работу на час.

Так, согласно карантинным ограничениям, который действуют в Украине, ресторанам разрешено работать до 22:00.

 

Читайте також:   Американець малює в небі квадрокоптером
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *