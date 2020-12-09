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На межбанке гривня укрепилась до отметки 28,09 грн/$

09.12.2020

По состоянию на среду, 9 декабря, курс на межбанковских валютных торгах укрепился до 28,09 грн/$1 с 28,15 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 28,08-28,10 грн/$1.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

В то же время, согласно данным Национального банка Украины справочный курс гривни на межбанке в среду укрепился до 28,04 грн/$1 с 28,08 грн/$1 во вторник. Регулятор укрепил курс нацвалюты на 10 декабря – до 28,0406 грн/$1 с 28,0828 грн/$1 накануне.

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