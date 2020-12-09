Ольга Сумская восхитила поклонников своей неувядающей красотой

Ольга Сумская в очередной раз восхитила поклонников своей неувядающей красотой. В Инстаграме актриса поделилась портретным фото, которое сразу стали обсуждать в Сети. Она предстала в розовом наряде с изысканной вышивкой, волосы красиво, с легкой небрежностью уложены. Акцент сделан на глазах, на губах – нежная помада. Завершает образ стильное украшение из крупных камней и серебра, выполненное в традиционном украинском стиле.

Это фото актриса опубликовала в рамках презентации гастролей Национального театра имени Леси Украинки, где она служит уже много лет, по городам Украины. Актриса написала:

Друзі!Не дивлячись на важкі часи, ми їдемо до вас з виставами!

Поклонники актрисы, а у нее в Инстаграме из больше 700 тысяч, засыпали своего кумира восторженными комментариями и от ее красоты, и от театральных событий.

: u-news.com.ua

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