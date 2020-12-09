Неизвестная болезнь в Индии: врачи рассказали, что нашли в крови больных

С симптомами неизвестной болезни за последние пять дней в индийском городе Элуру уже госпитализировали 500 человек, а в крови пациентов нашли следы тяжелых металлов.

Об этом сообщает ТСН. Большинство пациентов чувствуют себя хорошо, их уже выписали из медучреждений.

Доставленные в больницы люди жаловались на тошноту, судороги и потерю сознания. Всем больным также сделали тесты на коронавирус и они оказались отрицательными. Исключили и другие инфекции, например лихорадку денге. При проведении анализов в крови пациентов с неизвестной болезнью нашли следы тяжелых металлов, в частности, свинца и никеля.

В оппозиции подозревают массовое отравление. Но власти отрицают отравление воздуха, воды или еды.

В город уже отправили медэкспертов для проведения дополнительных исследований. Кроме того, в Элуру ждут и специалистов из Всемирной организации здравоохранения. Ранее на западе Сенегала у около сотни человек выявили неизвестное заболевание.

Очаг болезни находится между портовыми городами Рюфиск и Мбур, которые расположены рядом с Дакаром. Медикик считают, что источником болезни может быть море, поскольку все заболевшие – рыбаки.