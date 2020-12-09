В Facebook заявили об изменении топ-тенденций из-за пандемии: прогноз на 2021 год

В социальных сетях Facebook и Instagram наблюдается изменение топ-тем и тенденций из-за пандемии COVID-19, к примеру, больший уклон на быт, развлечения или покупки дома, что будет сохраняться и в 2021 году.

Об этом говорится в отчете Facebook под названием The 2021 Topics and Trends Report. Компания проанализировала анонимные данные пользователей за 2020-й, спрогнозировав, какие тенденции будут сохранять актуальность в следующем году.

Команда проанализировала четыре региона (Азиатско-Тихоокеанский, Европа, Латинская и Северная Америка), собрав данные в восьми странах: Австралии, Бразилии, Канаде, Германии, Индии, Мексике, Великобритании и США.

40-страничный документ разделили на четыре большие категории: образование и действия, технологии, стиль жизни, досуг.

Основные выводы Facebook: