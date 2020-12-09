Рада працюватиме під час жорсткого карантину, – Разумков

Верховна Рада буде працювати під час жорсткого карантину, який діятиме з 8 по 24 січня 2021 року. Однак поки не відомо, у якому саме форматі працюватиме парламент.

Про це розповів голова ВР Дмитро Разумков в ефірі “5 каналу”, – передає РБК-Україна.

Спікер зазначив, що парламент жодного разу не ходив на карантин з самого початку пандемії коронавірусу. “У мене немає поки що остаточного варіанта, як ми будемо працювати, але я впевнений, що ми будемо працювати. Бо Верховна Рада під час коронавірусу не йшла на карантин жодного разу”, – заявив він.

Разумков додав, що під час пандемії парламент змінював графік роботи, працював у комітетах та менше збирався в залі пленарних засідань, щоб зменшити поширення коронавірусу.

“Це не впливало на процес та рішення, які ухвалювалися у Верховній Раді”, – наголосив глава парламенту.