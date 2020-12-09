Медики назвали щоденну норму мандаринів

На добу можна з’їдати чотири мандарини разом з білими прожилками. Цей фрукт корисний, в ньому міститься багато вітаміну С, а калорійність його – низька.

Своєю чергою лікар-терапевт, дієтолог Катерина Бурляєва зазначила, що мандарини мають невелику калорійність, що дозволяє їх рекомендувати людям, які стежать за своєю фігурою, пише maximum.fm

Відзначається, що мандарини містять дуже багато вітаміну С, крім того, в них присутні вітаміни групи В, вітамін А, каротин, кальцій, магній, фосфор, всього близько 10-15 вітамінів і мінеральних речовин. За словами Бурляєвої, мандарини можна і треба їсти з білими прожилками, бо це клітковина, вона допоможе нормалізувати засвоєння простих вуглеводів. Особливо корисно це для людей, які страждають на цукровий діабет, уточнила лікар.

Водночас протипоказані мандарини людям із загостренням хвороб шлунково-кишкового тракту, а також з алергічними реакціями. Найчастіше алергічна реакція виникає на олії, які містяться в шкірці мандарина, в такому випадку, якщо людині запропонувати вже очищений фрукт, то можливо, частини алергічних реакцій можна буде уникнути, підкреслила дієтолог.

: changeua.com