Грузинская власть намерена принять специальный закон против Саакашвили и его партии — Грузия Online

Лидер «Грузинской мечты» Иракли Кобахидзе заявил, что правящее парламентское большинство собирается принять закон, который исключит возможность прохождения регистрации на выборах для некоторых партий.

Об этом передает сегодня «Грузия Online».

Говоря об этом, Кобахидзе упомянул экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Он назвал его «главным источником поляризации» в стране, отметив что Саакашвили одновременно нарушает два конституционных критерия выборов:

«Он не гражданин Грузии и приговорен к лишению свободы, которое подлежит исполнению.

Тем не менее, нашим украинским коллегам, к сожалению, не удалось помешать Саакашвили участвовать в избирательном процессе, однако мы не можем критиковать наших украинских друзей, которые сталкиваются с большим количеством трудностей.

Решить этот вопрос и обеспечить выполнение Конституции — наш долг в первую очередь.

Для этого во вновь созванном парламенте мы внесем законопроект, на основании которого будет отменена избирательная регистрация политической партии, лидер которой не соответствует критериям конституционного избирательного права.

Это изменение не только обеспечит надлежащее выполнение конституционных требований, но также внесет значительный вклад в развитие грузинской демократии», — пояснил Кобахидзе.