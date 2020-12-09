Назначен новый глава ГФС

На заседании 9 декабря Кабмин согласовал кандидатуру Вадима Мельника на должность председателя Государственной фискальной службы Украины. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения Экономической правды.

Вадим Мельник – налоговик еще с нулевых. При Януковиче возглавлял управление расследования особо важных дел (до 2013 года), также работал в Министерстве доходов и сборов.

В 2014 году работал заместителем начальника Главного следственного управления финрасследований ГФСУ. Позже Мельник это управление возглавил.

В 2016 году подал декларацию в связи с увольнением с должности. Там – 270 тысяч гривен зарплаты за январь-сентябрь, 2,5 миллиона гривен подарка от брата и небанковсий займ на почти миллион.