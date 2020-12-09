Прокуратура показывает Кернесу правильную дорогу

Прокуратура в Харькове пытается запретить харьковским коммунальным предприятиям, на субподряде которых работает окружение Геннадия Кернеса, выигрывать тендеры в городе.

В эти дни в Харькове разворачивается судебная драма за доступ к годовому абонементу на содержание дорог во всем городе. Ее инициатором стала местная прокуратура и Северо-восточный офис Госаудитслужбы, в интересах которого подан иск в Хозсуд Харьковской области, к Департаменту строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета. Истцы требуют отменить результат мартовского тендера и признать недействительным подписанный по его итогам договор на содержание дорог Харькова.

На те торги с ожидаемой стоимостью 216 млн грн пришло два участника – Коммунальное подрядное специализированное предприятие по ремонту и строительству автодорог г. Харькова “Шляхрембуд” и ООО “Мишем”. В ходе аукциона оба участника торговались. Победа досталась КП, предложившей содержать дороги (услуги по текущему ремонту) за 213 млн грн.

Вполне рядовой, как по меркам страны, но ключевой для местной власти тендер, спустя несколько месяцев, в августе, получил неожиданный поворот, старт которому дал и. о. руководителя Харьковской местной прокуратуры №3. Там посчитали указанный тендер незаконным с весьма любопытным обоснованием.

“По утверждению прокурора, в рамках публичной закупки Департамент строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета (как заказчик) и Коммунальное подрядное специализированное предприятие по ремонту и строительству автодорог г. Харькова “Шляхрембуд” (как участник и победитель) является связанными лицами (собственник обоих – Харьковский городской совет – “ОЛИГАРХ”)”, – говорится в заявлении прокуратуры.

Говоря простым языком, там поставили под сомнение в целом законность того, могут ли коммунальные предприятия выигрывать тендеры, которые проводят местные власти (также владельцы этих КП). 3 декабря суд весьма прогнозируемо отказал в удовлетворении данного иска.

Вряд ли этот выпад прокуратуры сделан в интересах второго, проигравшего участника, ООО “Мишем”, которое которое контролирует Арпине Давтян, отец которой Ашот Багдасарян владеет в городе несколькими стройфирмами. “Мишем” регулярно получает небольшие подряды от Департамента, которых за последние пять лет уже набежало на около 280 млн грн (199 контрактов). Поэтому более правдоподобной выглядит версия, при которой иск мог быть попыткой задеть интересы самого Кернеса накануне недавних местных выборов.

На фото – Владимир Чумаков

Директором Департамента (заказчика) является давний соратник мэра Владимир Чумаков. За последние пять лет он раздал КП “Шляхрембуд” дорожных подрядов на 2,5 млрд грн, что может показаться весьма бережливой стратегией для городской власти (когда и заказчик, и подрядчик принадлежат городу).

Однако по факту КП не всегда выполняет работы самостоятельно, на что отдельно обратили внимание в прокуратуре в своем иске (хоть сам этот факт не выходит за рамки закона).

Так, по данным прокуратуры, указанный подряд на содержание дорог Харькова в 2020 году КП передало на субподряд харьковским ООО “Паркинг+” и ООО “Трек Лайн”. “Паркинг+” хорошо известна в городе. Ее директором и совладельцем до начала 2010 года был сам Чумаков, которого тогда назначили председателем Департамента строительства и дорожного хозяйства. А владельцем “Паркинг+”, которое через “Шляхрембуд” начало на субподрядах осваивать миллионы Департамента, стали Вячеслав Блинкин и Олег Гончар.

Блинкин до недавнего времени был бизнес-партнером жены Чумакова. А Гончар является совладельцем ООО “Постулат ХХI” вместе с Александром Коровкиным, более известным в харьковских СМИ как “фунт” самого Кернеса. Коровкин является бизнес-партнером его сына Даниила Привалова, и участвовал в “кооперативной” схеме выделения земли горвластью, в организации которой подозревали самого Геннадия Адольфовича.