Правоохранители нашли маленьких жертв «звездного» фотографа с Полтавщины

После задержания подозреваемого в изнасиловании девятилетней девочки в Сумах полицейские разыскали других пострадавших – мужчине предъявлены новые подозрения.

Об этом в интервью рассказала процессуальный руководитель – прокурор Сумской местной прокуратуры Галина Рекуненко. По ее словам, жертвам фотографа на момент совершения преступлений было от 9 до 12 лет.

«Сегодня девочкам от 10 до 14 лет. Они живут в разных регионах Украины. Эти потерпевшие были установлены в ходе проведения негласных следственных (розыскных) действий», – рассказала Рекуненко.

Прокурор отметила, что оперативники и следователи провели огромную работу – вместе с психологами они ездили по разным городам Украины, где живут дети, и проводили следственные действия.

Процессуальный руководитель заявила, что в деле семь эпизодов. В отношении детей было совершено сексуальное насилие, изнасилование, развращение.

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Как сообщали, в изнасиловании и развращении девочек подозревается 31-летний фотограф из г. Горишние Плавни Полтавской области Валентин Василенко.

Скандал разразился после того, как стало известно, что у него много фото со звездами шоу-бизнеса, он сотрудничал с центральными телеканалами, а детей обещал пристроить в различные телепроекты.