В Харькове депутат попросился в комиссию по «наиболее коррупционной сфере»

Депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Анатолий Родзинский пожаловался, что его не избрали в комиссию, которая занимается «наиболее коррупционной сферой».

Об этом он заявил на первой сессии восьмого созыва 9 декабря. Фрагмент выступления с курьезным моментом опубликовано в Telegram-канале Perepichka News.

Речь шла о комиссии по архитектуре и земельным отношениям, в которую его не включили.

«Тут председательствующая сказала, что были учтены пожелания депутатов о включении в комиссии. Так вот, это не правда, потому что я оставлял пожелание, чтобы меня включили в комиссию по архитектуре и земельным отношениям, потому что это наиболее коррупционная сфера», – сказал депутат.

Последняя фраза Родзинского вызвала смех в зале.

«Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу», – сказано в комментарии под видео.

Также пользователи назвали это оговоркой по Фрейду.

(Видео – Telegram Perepichka News)