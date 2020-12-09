В Харькове депутат попросился в комиссию по «наиболее коррупционной сфере»

Депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Анатолий Родзинский пожаловался, что его не избрали в комиссию, которая занимается «наиболее коррупционной сферой».
Об этом он заявил на первой сессии восьмого созыва 9 декабря. Фрагмент выступления с курьезным моментом опубликовано в Telegram-канале Perepichka News.
Речь шла о комиссии по архитектуре и земельным отношениям, в которую его не включили.
«Тут председательствующая сказала, что были учтены пожелания депутатов о включении в комиссии. Так вот, это не правда, потому что я оставлял пожелание, чтобы меня включили в комиссию по архитектуре и земельным отношениям, потому что это наиболее коррупционная сфера», – сказал депутат.
Последняя фраза Родзинского вызвала смех в зале.
«Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу», – сказано в комментарии под видео.
Также пользователи назвали это оговоркой по Фрейду.
(Видео – Telegram Perepichka News)