Тіна Кароль та Kachorovska презентували спільну новорічну капсулу

Український бренд Kachorovska разом зі співачкою Тіною Кароль створили капсульну колекцію до Нового року. Колекція Tina x Kachorovska включає дві моделі взуття і сумочку-прикрасу.

Робота над капсулою із трьох моделей (босоніжки, сабо та мікросумка) тривала півроку. Виконавиця брала активну участь в розробці й процесі створення кожної моделі.

«На цю колекцію мене надихнули українки. Нас навчили бути скромнішими, ніж потрібно. Наші жінки — фантастичні, саме час додати їм любові до себе. Tina x Kachorovska — саме про це», — коментує Тіна Кароль.

Кампанія до запуску колекції Tina x Kachorovska стартує серією роликів «Сама собі свято». В основу сценаріїв ліг мікс фантастичних ситуацій в побутовому контексті, візуально стилізованих під кіно середини 50-х.

За задумом команди Kachorovska та співвласниці бренда Аліни Качоровської, серією роликів «Сама собі свято» вони прагнуть нагадати українським жінкам про те, як важливо, незважаючи на незліченну кількість справ, знаходити час для себе, пишатися власною красою та пам’ятати про власну унікальність.

У колекції продумана кожна деталь. Взуття та сумочка зроблені зі спеціального зносостійкого сатину, легкого у догляді. Резинка на ремінці сабо робить їх зручними для будь-якого підйому стопи, а сам ремінець вручну викладений камінням.

Велику увагу приділили фурнітурі й ідеальному поєднанню всіх її елементів між собою. Ланцюжок для сумки виготовлений на фабриці в Італії за спеціальним замовленням. Кріплення та кільця для сумки і прикраси на босоніжках розробляв ювелір. В якості прикраси використовували кристали Swarovski особливої ​​прозорості та мерехтіння.

: jetsetter.ua