Поклонская поспорила с Рогозиным из-за Илона Маска

Депутат российского парламента Наталья Поклонская и гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин повздорили из-за того, что Поклонская приглашала Илона Маска во временно оккупированный Россией Крым. Об этом рассказывают российские СМИ.

Уточняется, что Поклонская пригласила Маска на временно оккупированный Россией полуостров, потому что в Крыму якобы имеется большое количество космических объектов и при этом там сейчас очень мало пресной воды. Таким образом, она считает, что Крым похож на Марс. И Поклонская пожелала, чтобы Маск на моделе оккупированного Крыма якобы показал свою компетентность решать проблемы на Марсе.

После этого Рогозин упрекнул Поклонскую в том, что она не стремится решить проблему снабжения Крыма пресной водой за счет российских разработок. Он заявил, что российские оккупанты якобы уже имеют технологии для того, чтобы снабжать полуостров водой.

В ответ на это Поклонская написала в своем телеграм-канале, что ей все равно, кто круче — Рогозин или Маск.

Она заявила, что хочет, чтобы российские ракеты «лучше летали», чем американские ракеты от NASA. Также Поклонская хочет, чтобы в России люди жили лучше и не собирали деньги всей страной на то, чтобы лечить детей. Кроме того, она признала, что российские лекарства не настолько эффективные, как иностранные.