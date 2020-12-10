Туристы смогут посетить Шри-Ланку начиная с января следующего года

В Шри-Ланке, где горел нефтяной супертанкер, власти готовятся открыть границы для иностранных туристов в январе 2021 года, путешественники будут получать полугодовые визы вместо одномесячных.

Об этом сообщает онлайн-газета «Ceylon Daily News».

Так, правительство планирует разрешить международные рейсы в следующем месяце — впервые после закрытия границ в марте из-за пандемии. «Сейчас рассматриваются правила въезда, которые туристам будет необходимо соблюдать», — заявили в материале.

По данным властей, путешественники смогут получать полугодовые визы вместо привычных одномесячных. В стране нужно будет находиться не менее 14 дней, для въезда понадобится тест ПЦР на Covid-19 и страховка. У туристов при себе должно быть достаточное количество медицинских масок.

«При оформлении визы нужно будет оплатить не только визовый сбор, но и тесты ПЦР, которые будут проведены через 5-7 дней и, при необходимости, через 10-14 дней после прибытия. Необходимо также забронировать сертифицированный отель как минимум на 14 дней», — добавили в газете.