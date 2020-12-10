Израиль начнет массовую вакцинацию от коронавируса в конце декабря

Израиль объявил о массовой вакцинации от коронавируса. Она стартует 27 декабря.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в стране планируют делать до 60 тысяч прививок от коронавируса. Он назвал эту ситуацию «большим достижением для государства».

Сегодня Израиль получил первую партию вакцины от коронавируса компании Pfizer. Лекарства уже передали на хранение в хранилище израильской фармацевтической кампании Teva. Сообщалось о 100 тысячах доз препарата.

Первым вакцинироваться вызвался сам Биньямин Нетахьяху.