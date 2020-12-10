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Подозреваемого в подкупе главы Фонда госимущества арестовали под залог

10.12.2020

Суд избрал меру пресечения подозреваемому в попытке подкупа главы Фонда госимущества. Бывшего чиновника «Николаевоблэнерго» отправили под стражу с возможностью внесения залога.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура на странице в Facebook.

Суд в полном объеме удовлетворил ходатайство прокуроров и решил выбрать подозреваемому меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в размере 2,8 млн гривен.

Подозреваемый будет находиться под стражей до 5 февраля 2021 года.

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