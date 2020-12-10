Главе Минздрава Чехии угрожают из-за карантина. Ему предоставили охрану

Министру здравоохранения Чехии Яну Блатны и еще одному члену правительства предоставили временную охрану. Все из-за угроз в связи с введенными карантинными ограничениями.

Об этом сообщает Novinky.cz.

Отмечается, что охрану получил и прежний глава Минздрава Роман Прымула, а также министр промышленности, торговли и транспорта Карел Гавличек.

Министр внутренних дел Ян Хамачек кратко отметил, что охрана предоставлена им «из-за коронавируса».

Согласно правительственному декрету, постоянную полицейскую охрану имеют президент, премьер-министр, руководитель парламентских палат, министры иностранных дел, внутренних дел, юстиции и финансов. Министр обороны охраняется военной полицией.