Вчені знайшли зв’язок між довголіттям і рівнем IQ

Вчені вирішили з’ясувати, люди з яким IQ живуть довше. Для цього вони провели дослідження, в ході якого проаналізували дані 65 765 чоловік, які народилися в Шотландії. За ними спостерігали майже 79 років.

Як повідомляє видання spring.org, з’ясувалося, що люди з більш високим IQ живуть довше. За словами вчених, люди з більш високим інтелектом у дитинстві менш схильні до серцевих захворювань, інсультів, респіраторних захворювань і недоумства в дорослому віці. «Частково зниження ризику пов’язано з тим, що розумні люди рідше курять», – заявили дослідники.

Більш високі показники IQ в дитинстві були пов’язані зі зниженням ризику смерті від респіраторних захворювань на 28%, ішемічної хвороби серця на 25% та інсульту на 24%. «Залишається з’ясувати, чи є це повною історією, або IQ сигналізує про щось більш глибоке і, можливо, про свій генетичний зв’язок з довголіттям», – додали автори наукової роботи.

: ukurier.gov.ua

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