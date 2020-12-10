Украина просит иностранцев не участвовать в приватизации крымской «Массандры»

Винодельческое предприятие «Массандра» готовят к продаже в оккупированном Россией Крыму. Украинское министерство иностранных дел выразил протест по этому поводу и призвал международное сообщество не участвовать в этом процессе.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с запланированной так называемой «приватизацией» Государственного концерна «Национальное производственно-аграрное объединение Массандра», который принадлежит к сфере управления Министерства аграрной политики и продовольствия Украины», — говорится в сообщении.

Дипломаты отмечают, что российская сторона в очередной раз нарушает нормы международного гуманитарного права, которое не допускает национализацию или последующую «приватизацию» имущества государством-оккупантом. Таким образом, любое подобное отчуждение имущества является преступлением.

Также указано, что украинские правоохранители расследуют незаконную национализацию концерна «Массандра» оккупационными властями.

15 мая 2017 года в отношении экспроприированного российской оккупационной администрацией предприятия «Массандра» указом президента Украины введены санкции. Их действие продлено до июня 2021 года.

МИД Украины призывает международное сообщество не участвовать в так называемой «приватизации» и воздерживаться от любых форм сотрудничества с концерном до того, как он будет возвращен в управление правительства Украины.