В Луцке мужчину осудили за кражу мяса в магазине, где он никогда не был

В Луцке, где девушки подрались в автобусе, местного жителя осудили за кражу мяса из магазина, в котором он никогда не был.

Об этом рассказывается в сюжете телеканала ТСН.

Так, мужчина по имени Виталий утверждает, что узнал о решении суда после того, как его банковские карточки заблокировали. Когда он выяснил, что в сентябре его осудили за хищение куска мяса на сумму 99 гривен. По данным следствия, преступление произошло в июле.

По словам Виталия, он никогда не был в магазине, в котором он якобы украл товар с прилавка. Из постановления мужчина также узнал, что он еще и давал показания сотрудникам правоохранительных органов.

«Узнал, что я был еще и задержан. В тот день я уже знаю, где и с кем я был. Далеко не здесь», — рассказал сам обвиняемый.

После проверки оказалось, что в объяснениях полицейского на месте данных стоят пропуски, указаны только дата рождения и имя злоумышленника. Однако фамилия написана старая. Мужчина восемь лет назад после свадьбы взял фамилию жены.

«О суде гражданин также не знал, так как не получил повестку. Мужчину признали виновным и оштрафовали на 510 гривен и еще и взыскали 420 судебного сбора», — сообщают в материале.

В данный момент осужденный подал апелляцию и выясняет, кто и зачем его подставил.