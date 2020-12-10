Жена Кличко носит бриллиантовую «змею» от Bvlgari за 5 миллионов гривен

Наталья Егорова, жена столичного мэра Виталия Кличко в последнее время все реже появляется на публичных мероприятиях. Не выходила Наталья в свет даже во время недавней предвыборной гонки. Более того, она уже давно не была замечена в Киеве.

Из свежих публикаций в соцсетях считаные посты на отдаленные темы «о погоде, о природе». И лишь несколько новых снимков. На одном из них Наталью Кличко отметил ее друг по фотоблогу Instagram.

Корреспонденты обратили внимание, что на шее жены мэра бриллиантовая «змея» известного итальянского дома предметов роскоши Bvlgari. Как мы выяснили, это не единственное ювелирное украшение такого бренда класса люкс у Натальи.

Судя по декларации мэра Кличко за 2019 год, которую можно посмотреть на сайте НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции) он с супругой любит носить дорогие и элитные аксессуары.

У мэра целая коллекция швейцарских часов: две пары фирмы IWC, три Franсk Muller. Еще двое немецких Mont Blanc.

В документе отмечается, что Наталья владеет драгоценностями от всемирно известных ювелиров. Так в ее шкатулке есть золотые изделия с драгоценными камнями Piaget, Van Cleef & Arpels, Tiffany.

А также престижные часики Hublot. К слову, недавно мы писали, что нардеп Елена Криворучкина (СН), известная как «зеленая кнопочка», засветила в Раде часы этого швейцарского бренда за 770 000 грн.

Задекларировал старший из братьев Кличко часы и женские украшения Bvlgari.

Он отметил, что принадлежат они супруге.

Правда, не уточнил, ни стоимость, ни что это именно: серьги, кольцо, браслет или подвеска.

СМИ разыскали фото Натальи Егоровой в комплекте Bvlgari. Как сообщает сайт о светской жизни jetsetter.ua жена мэра блистала в нем на гала-вечере ювелирного дома Bvlgari в киевском музее Ханенко.

«Змеи» с редкими драгоценными камнями из серии Serpenti украшали ее шею и запястье. В часах из розового золота 750 пробы были инкрустированы и аметисты. Эта модель вышла несколько лет назад в капсульной коллекции бренда. И продавались по цене €75 000.

Черный брючный костюм первая леди Киева также дополнила «змеиным» ожерельем в виде золотых чешуек усеянных россыпью бриллиантов в общей сложности почти 8 карат. Стоит такая красота € 75 200.

В общей сложности этот ювелирный ансамбль потянет на 150 200 или 5,144 млн грн (по курсу НБУ на 08.12.2020).

Наталья в украшениях делала селфи с другом, сейчас такие драгоценности продаются в центре Киева, фото: instagram.com, jetsetter.ua

Буквально неделю назад в столичном бутике этой итальянской марки была представлена вся линейка украшений как у Натальи с тотемным животным Bvlgari – змеей.

В витринах ТРЦ Mandarin Plaza, где находится элитная ювелирка, можно увидеть колье и подвески, сережки и перстни.

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