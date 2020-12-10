Шмыгаль продал должность главы Государственной фискальной службы матерому коррупционеру времен Януковича Вадиму Мельнику

Кабмин Шмыгаля назначил главой Государственной фискальной службы Вадима Мельника. Он до 2013 года возглавлял управление по расследованию особо важных дел, а также работал в Министерстве доходов и сборов.

Решение о назначении приняли на сегодняшнем заседании Кабмина.

За время правления диктатора Януковича возглавлял управление расследованию особо важных дел (до 2013 года), также работал в Министерстве доходов и сборов. Этот орган был одним из самых коррупционных в Украине при скандальном главе Александре Клименко, которого заочно арестовала в 2015 году.

Мельник в 2014 году находился на должности заместителя начальника Главного следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы. Затем Мельник возглавлял это управление. С должности уволился в 2016 году.

Напомним, с конца ноября обязанности главы ГФС исполняет Дмитрий Сосинович. Он сменил Сергея Солодченко, который был исполняющим обязанности главы службы с марта 2020 года.

Стоит отметить, что в конце октября генеральный прокурор Ирина Венедиктова выразила недовольство работой ГФС под руководством Сергея Солодченко.

Немного истории. Вечно перспективный ставленник режима Януковича Вадим Иванович Мельник — один из ярких представителей налоговой мафии в Украине.

За годы службы на благо отечества Вадим Мельник сумел накопить не менее 30 миллионов долларов и выйти сухим из воды… Если бы не обвинение в заказном убийстве, о Вадиме Мельнике знали бы не многие.

Сейчас он «финансовый эксперт», «экономический аналитик». Скоро, глядишь, станет и депутатом. Уж больно много стал пиариться бывший главный следак налоговиков Вадим Мельник. Ну что же, давайте посмотрим, кто он такой.

Он было готовился в 2015 стать начальником налоговой вместо Билоуса. Или хотя бы зама отхватить. Но нет – не по зубам. Пришлось уйти из фискалов и переквалифицироваться в эксперты.

Вадим Иванович Мельник

Но мы расскажем все. Мельник сразу после Майдана прикупил себе квартиру в 160 кв.м. в Киеве, а его жена – квартиру в Ирпене. В прошлом году – паркинговое место в 22 квадрата (их у семьи аж три) да плюс квартиру в Ирпене в 75 квадратов и еще одну купила жена налоговика. Также в Ирпене у четы есть несколько участков, торговая площадь…

Это, заметим, в Ирпене, мэр которого известен сотнями квартир в декларации, дерибаном земель и прочими радостями, на которые закрывали глаза следователи налоговой. Которую возглавлял… Вадим Мельник!

Мы начали разбираться в ситуации и выявили фактически ОПГ, которое занимается рекетом ореховиков

Константин Брыль – и.о. главы ОГА Запорожской области – генерал-майор СБУ, налоговой милиции, государственный советник таможенной службы 2-го ранга

Юрий Шеремет – начальник главного управления внутренней безопасности ДФС, а заодно 20 лет знаком с Романом Насировым – они вместе учились в одной школе, при Януковиче – в ГПУ начальник отдела, который курировал дела по ОПГ и занимался надзором за спецподразделениями, а перед назначением в ДФС успел побыть прокурором Черкасской области

Вадим Мельник — начальник Главного следственного управления финансових расследований ДФС, полковник налоговой милиции про Романа Насирова вспоминать – это даже моветон.

Да, наш честный эксперт Вадик попал и в такую компанию. Но об этом позже. Для начала, посмотрим, чьего гнезда птенец Вадим Мельник.

В преддверии своей отставки (которая для него не была новостью), Виктор Шокин, по заказу ряда народных депутатов Украины, создал Департамент по расследованию и надзору в уголовных производствах в сферах государственной службы и собственности. Работу Департамента курирует заместитель Генерального прокурора Столярчук Юрий Васильевич. Данный Департамент – самостоятельная единица. Сейчас Департамент в срочном порядке размещают в отдельном здании в городе Киеве по адресу: улица Симона Петлюры, 7/9, куда просто так не попадешь: проход во внутренний двор жилого дома, где находится отдельно стоящее здание, закрыт воротами, чтобы простые люди не видели.

Руководителем данного департамента Виктор Шокин назначил Гуцуляка Владимира Казимировича (1982 года рождения), «молодое дарование», которое много лет оттачивало свое мастерство по зарабатывании денег для Генерального прокурора Украины, в подразделениях ГП Украины, которые осуществляли надзор в уголовных производствах силовых органов. На своих должностях, Гуцуляк В.К. завел тесные знакомства с руководством ГСУ ГФС Украины – Мельником Вадимом Ивановичем и Пахолком Игорем Васильевичем, и руководством ГСУ МВД Украины – бутом Дмитрием Сергеевичем и другими сотрудниками. В дальнейшем все вопросы по закрытию уголовных производств, возврату арестованного имущества и т.д. проходили только через Гуцуляка В.К., который в свою очередь, все согласовывал со своим руководством в лице Рыкуна Владимира Николаевича, который доносил всю информацию Виктору Шокину. Таким же образом, через этого молодого человека, проводили все денежные потоки. Самыми прибыльными стали уголовные производства, в которых фигурировали всем известные: сеть гипермаркетов «Эпицентр», «Леруа Марлен», «Дельта банк», «Фокстрот», которые неожиданно мягко закончились для подозреваемых. Судя по материальному состоянию Гуцуляка В.К, которое он очень грамотно скрывает от окружающих, часть денежных потоков перепадала и ему. Несмотря на то, что господин Гуцуляк В.К. ходит на работу пешком, ведь квартира у него находится в 5 минутах ходьбы от ГПУ на улице Печерский спуск, 10 (предусмотрительно зарегистрирована на отца его жены Репницкого Владимира Андреевича), у него есть специальный автомобиль для охоты Grand Cherokee.

Также до недавнего времени, в распоряжении семьи Гуцуляка В.К. был Мерседес д.н.з. АО2622АХ (зарегистрированный на Хиля Талину Степановну, отец которой был сотрудником прокуратуры Закарпатской области).

Также Гуцуляк В.К. несколько раз был замечен своими коллегами из ГПУ на роскошной иномарке представительского класса Porsche Cayenne, которой он пользуется исключительно по выходным дням.

Кроме того, Гуцуляк В.К. решил, что «слуге народа» не подобает жить в квартире на Печерске, и решил прикупить земельки возле Киева для дальнейшего строительства частного домика. Чтобы построить домик, пришлось купить несколько участков общей площадью 80 соток в селе Дмитровка Киево-Святошинского района Киевской области: 3222484400:09:004:5553 (0,1 га), 3222484400:09:004:5621 (0,12 га) и 3222484400:09:004:5622 (0,58 га).

Но дабы не привлекать к себе лишнее внимание, предусмотрительный Гуцуляк В.К. оформил все земельные участки на свою родную сестру Единак Галину Казимировну. В данное время на участке площадью 60 соток, возле озера и лесопосадки, началось строительство будущего особняка.

На должность заместителя Гуцуляка В.К. была назначена еще одна одиозная фигура – Сус Дмитрий Николаевич (1984 г.р.), который на протяжении последних лет служит верой и правдой Генеральному прокурору Украины Виктору Шокину и его заму Столярчуку Ю.В. Этот, до недавнего времени никому не известрный следователь ГСУ Генеральной прокуратуры, расследовал резонансные дела и тяжело боролся со всем известной компанией «Укргазвидобування». Так в рамках одного из своих уголовных производств Сус Д.М. в 2014 году несколько раз накладывал арест на имущество «Укргазвидобування» (данная компания входит в состав холдинг «ДТЕК», который принадлежит олигарху Ринату Ахметову). Но чудесным образом, после достижения согласия между Ринатом Ахметовым, Виктором Шокиным и замом Генерального прокурора Столярчуком Ю.В., Сус Д.Н. получил команду не препятствовать снятию всех ранее наложенных арестов и лично присутствовал на заседаниях районных судов города Киева, на которых аресты были успешно сняты.

Сус Д.Н. также послушно выполнял еще один «заказнячок» для Виктора Шокина, под чутким руководством Столярчука Ю.В. – внесение в ЕРДР уголовного производства и его расследование в отношении зама Генерального прокурора Украины Давида Сакварелидзе и его команды, которые осмелились вести дело «бриллиантовых прокуроров».

И вот, за доблестную службу, через два года господин Сус Д.Н. вырос с обычного следователя ГСУ ГПУ до заместителя начальника Департамента и ездит на Audi Q7 (госномер ВХ9125ВМ, 2010 года выпуска, зарегистрирована на Юрчик Марию Ивановну, 1930 г.р.).

На данный момент господин Гуцуляк В.К. и Сус Д.Н. тщательно подбирают себе проверенные кадры, с которым они смогут «зарабатывать». У многих сотрудников ГП Украины возникает вопрос, почему при назначении на новую должность, в отношении них проводилась всесторонняя проверка Управлением внутренней безопасности во главе с Дзюбой Иваном Ивановичем. А вот проверка кадров для нового Департамента проводится формально, и Дзюба И.И. молниеносно подписывает необходимые документы без проведения надлежащей проверки. Почему на должности приходят сотрудники, которые не соответствуют квалификационным нормам (не проработали в органах прокуратуры 5 лет, необходимых для назначения на должность в ГПУ). Интересно, почему так?

То есть, за время пребывания Виктора Шокина на посту Генерального прокурора ничего не поменялось. На должности продолжают назначаться лишь те люди, которые умеют приносить доход. И после своей возможной отставки, Виктор Шокин надеется оставить своим преемником Столярчука Ю.В., который будет продолжать контролировать все денежные потоки, в том числе, через новосозданный Департамент.

Великий ореховый путь Вадима Мельника

Ореховые гастроли запорожских налоговиков началась 11 апреля. Представители налоговой милиции Запорожской области с нелепыми постановлениями запорожского суда в сопровождении вооруженного автоматическим оружием спецназа неделю ездили по Одесской и Черкасской областях и успешно воровали орехи со складов предприятий. Примечательно, что в постановлениях суда не было ни единого слова об изъятии товара, однако запасливые налоговики почему-то приезжали на обыск с пустыми фурами, куда привезённые ими же «понятые» грузили орехи и увозили в неизвестном направлении. Две операции по присвоению чужого имущество налоговики провели «удачно», однако на третьем складе у них возникла заминка. Глава ОГА Одесской области в сопровождении СМИ прибыл на место событий и остановил воровство. СМИ обнародовали потрясающую картину: вооруженные обрезами титушки, запорожская налоговая милиция, спецназ, фуры с уже загруженными орехами собирались покидать склад. Однако ни одного документа, дающего права налоговой милиции изымать товар, не было предоставлено. Казалось бы, стоит на этом остановиться. Но на следующий день бравые гастролёры переехали в Черкасскую область, где, по такой же схеме, попытались ограбить ореховое предприятие, однако получили серьёзный отпор вначале от местных жителей, а уже глубокой ночью на место событий прибыли СМИ, адвокаты и активисты «Автомайдан Киев».

Оказалось, что налоговики проводят обыск и изымают документы не только по указанному в постановлении запорожского суда адресу, но и в соседних помещениях с другими адресами. Само по себе постановление суда вызывает большие вопросы с точки зрения законности, поскольку в нем не указано, документы каких предприятий имеют право изымать налоговики, а только лишь адрес, чем представители налоговой милиции и воспользовались, пытаясь изъять документы предприятия, о котором в постановлении суда вообще ни одного слова нет. Следователь, указанный в постановлении, на месте обыска отсутствовал. Ни приказов о командировке, ни каких-либо иных документов, подтверждающих полномочия присутствующих представителей запорожской налоговой не было, вместо этого гастролёры предъявили адвокатам копию якобы постановления ГФС о создании следственной группы по указанному в Постановлении суда деле в составе нескольких следователей, которые присутствовали на обыске. В бумаге нет оригинала подписи, печати и даже номера документа.

Отдельный интерес представляли понятые, которые имели при себе оружие и координировали погрузку орехов. Связавшись с одесситами, у которых орехи изъяли, уманчане обнаружили, что понятые – одни и те же лица, и возит их на автомобиле сам полковник налоговой милиции. А удостоверение, предоставленное представителем налоговой милиции имело явные признаки подделки: печать расположена не на фото, а правая и левая части не совпадают, правая часть удостоверения вообще выдана Министерством доходов и сборов, которого уже не существует.

Но самая вишенка этого орехового торта – Леонид Юрушев. Миллирдер, входящий в группу Юры Енакиевского, решил полностью монополизировать рынок орехов в Украине, а ёмкость этого рынка не малая – эксперты оценивают его в 1,5 – 2 млрд дол.

А пока Юрушев пытается подмять под себя весь рынок, а налоговики в агонии устраивают террор предпринимателей, Украина лишается партнёров и инвесторов, которые отказываются заключать с украинскими предпринимателями контракты и уходят в соседние государства, а украинские орехи гниют на мелких складах или на огородах у бабушек в сёлах.

“Актуальная правда”