Санта Димопулос с мужем и маленькой дочкой отдыхает в Дубаи

Красотка Санта Димопулос с партнером Максом Леоновым стали победителями 4-го сезона “Танцев со звездами”. Это был очень напряженный период.

Позади напряженные недели бесконечных репетиций, выматывающие прямые эфиры – конечно, практически все участники приняли решение взять небольшой отпуск, чтобы восстановить душевное и физическое равновесие.

Санта с родными выбрала теплые края и вслед за Владом Ямой с женой и сыном, улетела в Дубаи – с мужем Игорем Кучеренко и маленькой дочкой Софийкой. В своим сторис она опубликовала два фото с хэштегом #Долгожданный отдых.

Мы видим семью на песчаном пляже Персидского залива. На одном из фото – знаменитый отель Парус – Burj Al Arab – один из 7-звездочных отелей мира, номер на сутки там стоит от 50 тысяч гривен и выше.

Поклонники отметили безупречную фигуру экс-виагрянки, а ведь она только год назад родила дочку. День рождения совместной с Кучеренко дочери Софии отпраздновали 14 сентября, в этот день Санта даже взяла выходной от репетиций на “Танцах”.

: odnaminyta.com