Медикам выплатили почти 18 млн гривен компенсаций заработка из-за COVID-19

Медицинским работникам выплатили 17,9 млн гривен компенсаций утраченного заработка из-за самоизоляции в связи с COVID-19. Фонд принял на оплату почти 11 тысяч листков нетрудоспособности.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования.

«Фонд принял на оплату почти 11 тысяч листков нетрудоспособности, выданных медицинским работникам для прохождения самоизоляции за счет ФССУ. Общая сумма компенсаций составляет 17,9 миллиона гривен», — указано в сообщении.

Фонд компенсирует для медиков потерянный за время изоляции от COVID-19 заработок в размере 100% среднего дохода независимо от продолжительности страхового стажа. Оплата осуществляется, начиная с шестого дня, а первые пять дней финансирует работодатель.

«Задержки по выплате материального обеспечения, в том числе в случае самоизоляции, в фонде отсутствуют, финансирование осуществляется своевременно и в полном объеме», — уверяют в ФСС.

Больше всего медработников, получивших такие компенсации, зафиксировано в следующих областях: Житомирской — 1366 человек, Черниговской — 753 человека, Одесской — 667, Сумской — 567 человек и Львовской — 560 человек.