Экс-президент Янукович просит допросить его в суде онлайн

Беглый президент Виктор Янукович просит допросить его в Печерском суде. Соответствующее заявление в заседании продемонстрировал его адвокат Виталий Сердюк.

Об этом передает корреспондентка hromadske.

На заседании рассматривают ходатайство Офиса генпрокурора об избрании Януковичу меры пресечения по делу о разгоне Майдана 18-20 февраля 2014 года. Предыдущий заочный арест отменил суд.

Такой допрос адвокаты планируют осуществить через международную правовую помощь. В то же время прокурор по делу Алексей Донской заявляет, что, во-первых, это не предусмотрено законодательством, поскольку ходатайство касается избрания меры пресечения, а не применения. Допрос Януковича возможен лишь при его личном присутствии на заседании, но в случае этого экс-президента должны задержать и принять решение о применении меры пресечения.

Во-вторых, по словам Донского, вопрос международно-правовой помощи решается до девяти месяцев, что, по мнению прокуроров, свидетельствует о желании адвокатов затянуть процесс.

Адвокаты отмечают, что онлайн-допрос все же возможен, поскольку Виктора Януковича нет в базе Интерпола, о чем свидетельствует документ. Прокуроры же подчеркивают — экс-президент есть в международном розыске, поскольку Интерпол не является единственным органом, осуществляющем розыск. Именно это и будут доказывать в суде прокуроры.



Фото: Виктория Рощина/ hromadske

Между прокурором Алексеем Донским и адвокатом Виталием Сердюком даже произошла словесная перепалка относительно возможности допроса Януковича.