Минобороны назначило Бутусову собеседование и обещает провести ликбез

Кадровые службы Министерства обороны уполномочены провести собеседование с журналистом Юрием Бутусовым на предмет соответствия его профессиональных компетенций требованиям должностей, которые могут быть предложены ему для трудоустройства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Данная деятельность Министерства осуществляется в плановом порядке и публичная форма приглашения для кого-либо не является условием ургентного порядка рекрутинга. Среди достоинств, присущих соискателям тех или иных должностей в органах государственной власти, безусловно, должны быть честность и настрой на конструктив», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, то сознательное введение Бутусовым общественности в заблуждение относительно отсутствия контакта с представителями ведомства не оказывает ему чести. «Ведь вчера было определено уполномоченное лицо и оставлен телефон для контакта в любое удобное для соискателя время», — заявили в МОУ.

Также в Минобороны заявили, что 10 декабря приглашают журналиста для собеседования и ознакомления с перечнем имеющихся вакансий, которые ему могут быть предложены.

«В Министерстве обороны также с интересом ознакомились с программным постом соискателя, в которой он демонстрирует непонимание границ и содержания функциональных обязанностей должностей, на которые претендует. В порядке общего информирования о потенциальном круге должностных обязанностей сотрудника Министерства обороны ему проведут краткий ликбез и подробно ознакомят с разграничением обязанностей между Министерством обороны и Генеральным штабом Вооруженных сил Украины», — добавили в ведомстве.