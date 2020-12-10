Вакцинирование украинцев российским «шмурдяком» от Covid-19 обогатит «пятую колонну»

«Спутник V» в Украине собираются массово «бодяжить» предприимчивые россияне и сын Раисы Богатырёвой.

Народный депутат от «Слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что фармацевтическую компания «Биолек» связывают с Раисой Богатыревой – экс-министром здравоохранения времен президентства Виктора Януковича, передает Обозреватель.

Харьковская фирма попала в скандал после сообщений в СМИ, что она якобы начнет выпускать российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Однако представители «Биолек» отрицают эту информацию.

«АО «Биолек» старая, просто переименована фармацевтическая компания ОАО «Фармстандарт-Биолек», которую связывают напрямую с экс-министром здравоохранения Раисой Богатыревой», – пишет народный депутат в своем Telegram-канале.

По ее словам, официально фирмой владеет кипрская компания Vilkom Services Limited, а ей – еще одна такая же и киприот Димитракис Пападимитриу.

«Сын Раисы Богатыревой Александр входил в состав ОАО «Фармстандарт-Биолек», и еще несколько россиян. Эта фирма с 2015 года фигурирует в уголовном производстве по №42015000000000824 от 05.05.2015 по подозрению Раисы Богатыревой», – сообщила Василевская-Смаглюк.

Нардеп отметила, что согласно досудебному расследованию, Богатырева не проинформировала Министерство здравоохранения Украины о запрете на реализацию, хранение и применение препаратов ОАО «Фармстандарт-Биолек».

«И способствовала незаконному завладению председателем правления ОАО «Фармстандарт-Биолек» бюджетными средствами в сумме 6,4 млн грн, что является особо крупным размером», – резюмировала Василевская-Смаглюк.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что российской вакцины от коронавируса фактически не существует, потому что она не прошла третью стадию клинических испытаний, которая является самой важной с точки зрения безопасности препарата.

Также были названы страны, у которых Украина может закупать вакцину от коронавируса. Это США, Великобритания, Швейцария, Япония, Китай и Израиль.

Несмотря на это, 5 декабря в Москве стартовала вакцинация, согласно которой получить вакцину «Спутник V» смогут прежде всего учителя, сотрудники городских служб, работники медицинских учреждений. Затем в России обещают расширить список категорий граждан для вакцинации.

Вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в России еще в начале августа, ее разработчиком был назван центр Гамалеи. Вакцина якобы создана на основе ДНК аденовируса и должна «формировать иммунитет и от гриппа, и от коронавирусной инфекции».

При этом ученые в мире обеспокоены, что использование этой вакцины против COVID-19 до проведения ее полных испытаний может спровоцировать мутацию и появление нового коронавируса.