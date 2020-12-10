Медики перечислили пять неожиданных симптомов рака легких

Типичные симптомы онкологии легких – это постоянный кашель, одышка и усталость, однако заболевание может проявляться и по-другому.

Первый нетипичный симптом рака легких – это изменение формы кончиков пальцев. При тяжелых заболеваниях легких кончики пальцев увеличиваются и становятся более изогнутыми. Подобная деформация часто возникает из-за снижения количества кислорода в крови. К такими выводами пришли специалисты британского фонда по борьбе с раком легких Roy Castle Lung Cancer Foundation.

Второй симптом – отек лица, вызванный обструкцией верхней полой вены. Когда опухоль в легких становится препятствием для кровотока, верхняя полая вена заполняется кровью, что приводит к отечности лица.

Боль в груди, спине и плечах очень часто возникает при раке легких.

Пациенты, больные онкологией, зачастую теряют вес. Это происходит потому, что раковые клетки забирают у организма слишком много энергии.

Некоторые люди, болеющие раком легких, могут испытывать трудности с пережевыванием или глотанием пищи, что тоже способствует снижению веса.

Постоянные инфекции – еще один признак возможной онкологии. Как известно, многие вирусы проникают в организм через легкие, поэтому повторяющиеся инфекции грудной клетки должны насторожить.

: Новости Ю