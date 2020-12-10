Лилия Ребрик очаровала нежным фото с мужем и раскрыла секрет крепких отношений

Ведущая призвала поклонников последовать ее примеру

Лилия Ребрик посвящает поклонников во всем события жизни своей семьи и регулярно делится с ними порцией новостей в Instagram. Так, она решила рассказать о знаковых моментах и попутно дать поклонникам ценный совет по укреплению эмоциональной привязанности и приумножения счастья в паре. В качестве доказательства работы своей «схемы» теледива показала полное любви и нежности фото с мужем Андреем Диким.

Ведущая облачилась в шелковый наряд цвета шампань, а ее муж позировал в костюме. Влюбленные заключили друг друга в объятия и счастливо улыбаются, не замечая ничего вокруг.

«Обнимайтесь! Любите! Согревайтесь! Будьте рядом друг с другом, поддерживайте близких и опять же: обнимайтесь-обнимайтесь-обнимайтесь! Научно доказано: при объятиях выделяется гормон, который наполняет людей радостью и укрепляет эмоциональную привязанность! А еще — улучшает настроение и иногда даже дарит ощущение счастья! Поняли что нужно сейчас сделать? Скорее обниматься с близкими!» — призвала теледива.

: newsyou.info