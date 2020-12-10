Врачи рассказали, как горячее пиво поможет унять кашель

Действительно, горячее пиво помогает в борьбе с кашлем. Но в применении этого старинного способа есть немало противопоказаний.

Об этом сообщает 7mednews.

Дело в его составе. В натуральном пиве содержится ячменный солод, обладающий муколитическим действием и хмель, обладающий смягчающим и антибактериальным эффектом. Небольшое количество алкоголя способствует расширению сосудов и улучшает циркуляцию крови.

Но, чтобы снизить негативное действие алкоголя, мы наливаем свежее, натуральное пиво в открытую посуду и доводим до кипения. Снимаем его с огня и даём остыть до 40 градусов. После этого, добавляем в напиток мёд (одна чайная ложка на стакан пива). Если мёда нет, или у вас на него аллергия, замените его сахаром в той же пропорции.

После того, как пиво ещё немного остынет, выдавите в него лимон (половинка фрукта на один стакан). Принимать рекомендуется один-два стакана за один приём, не чаще трёх раз в день. Лекарство хорошо смягчает и облегчает сухой кашель.

Этот классический рецепт со временем разнообразили несколькими вариантами: пиво с молоком (из расчета один к одному), пиво с лимоном и чесноком, на один литр, один лимон и пять-шесть зубчиков тёртого чеснока, пиво с лимоном и тёртым хреном.

Принимать средство от кашля нужно при температуре около сорока градусов не больше одного литра в сутки за три приёма. Если вы приготовили большее количество, хранить остатки можно в холодильнике и разогревать до нужной температуры перед употреблением. Берегите себя.

Помните, что без предварительной консультации с врачом, самолечением заниматься вредно и даже опасно, могут быть противопоказания. От алкогольной зависимости до аллергии, заболеваний печени, ангины, а ваши лекарства могут быть несовместимы с алкоголем.

Отметим, что перед приемом этого народного средства проконсультируйтесь с доктором.

: changeua.com