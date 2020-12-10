«Самая бесполезная первая леди»: американцы возмущены «прощальным» проектом Мелании Трамп

Пользователи сети оказались недовольны, что жена президента США занялась реконструкцией корта во время пандемии коронавируса, от которого умирают люди.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Жена президента США Дональда Трампа Мелания построила на территории Белого дома новый теннисный павильон, чем вызвала волну возмущения в интернете. Политолог Дэвид Роткопф опубликовал твит и сравнил супругу Трампа с французской королевой Марией-Антуанеттой, во время правления которой от террора погибли десятки тысяч людей.

Роткопф написал, что теперь Мария-Антуанетта может «вздохнуть с облегчением», так как на данный момент в США от вируса каждые две недели гибнет в два раза больше людей, чем за весь период правления королевы.

Похожее мнение высказали и другие пользователи Twitter. Так, некоторые из них поддержали Роткопфа и прозвали жену Трампа Меланией-Антуанеттой, а другие саркастически подчеркнули, что от новости про павильон больным сразу стало лучше.

В комментариях один из пользователей также описал Трамп как «самую бесполезную первую леди в истории», а другой участник обсуждения, предположил, что избранный президент США Джо Байден в скором времени поменяет планировку.

Трамп рассказала о завершении работ в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома. Как отметила супруга американского президента, разработка проекта началась еще в 2018 году. Специалисты реконструировали на территории резиденции теннисный корт и сад, а также добавили новую постройку. В конце заявления жена Трампа поблагодарила всех, кто принимал участие в работах.

В августе 2020 года американцы раскритиковали Меланию Трамп после реставрации розария Белого дома. Тогда первая леди представила планировку сада, из которого убрала растущие там сакуры, а также большинство роз и других цветочных клумб. По задумке Трамп, сад должны были сделать удобнее для съемочных групп и людей с ограниченными возможностями. Однако пользователи сети не оценили идею и сравнили обновленный розарий с кладбищем.