Одиозный коррупционер Павел Барбул чистит интернет от своей криминальной биографии

Бывший руководитель «Спецтехноэкспорта» Павел Барбул, который сейчас находится под следствием за растрату 55,5 млн гривен средств госпредприятия и вывод их за границу в пользу иностранного юридического лица, занялся удалением негативной информации с новостных сайтов и поисковой системы Google путем подачи фейковых жалоб.

Об этом пишет proua.com.ua.

На десятки новостных сайтов, опубликовавших материалы про Павла Барбула, его бизнес и связи, а также информацию о его причастности к информационной атаке через журналиста Любовь Величко на главу Офиса президента Андрея Ермака, от имени неизвестного сайта ukrlenta.news были поданы фейковые жалобы в соответствии с законом США «Об авторском праве в цифровую эпоху» (DMCA).

По данным Lumendatabase, сайты на которые были поданы жалобы: «Апостроф», NewsProua, Vesti-ua.net, from-ua.com и т.д. Также жалобы были поданы на десятки зарубежных сайтов, на которых вышел материал про Павла Барбула, Дениса Гурака, Владимира Усова, их бизнес и проект A.D.A.M. под названием «Criminal cases have been initiated against the founder and ex-head of the A.D.A.M project in Ukraine». В материале зарубежные журналисты сообщали о том, что основатели, руководители и инвесторы проекта по печати человеческих костей и органов A.D.A.M, который был запущен в Украине в 2019 году, сейчас находятся под следствием в Украине по делу о разворовывании средств государственного бюджета в особо крупных размерах. Речь шла об уже бывшем главе Госкосмоса Украины Владимире Усове и Павле Барбуле.

Также журналисты заметили, что с сайтов начали «пропадать» материалы о Павле Барбуле, в частности, с сайта Гордон исчезла статья под названием «Предприятием «Укроборонпрома» до сих пор руководят люди героя коррупционных скандалов Барбула – СМИ», однако она еще доступна в кеше Google.

В материале журналисты «Главкома» анализировали обвинение, которые предъявили детективы НАБУ Павлу Барбулу и другим фигурантам «Укроборонпрома» и «Спецтехноэкспорта», а также почему в настоящее время руководителем «Спецтехноэкспорта» является Евгений Ларин, кум и креатура Павла Барбула.

На сайте ukrlenta.news кроме материалов о Павле Барбуле, которые используются для подачи фейковых жалоб, также размещены перепечатки статей с сайта Mind.ua, например, об Укргазбанке. Как писали СМИ, Павел Барбул является реальным собственником сайта Mind.ua, но скрывает этот факт. Главного редактора этого сайта Евгения Шпитко недавно уличили в обмане партнеров и рекламодателей путем накрутки ботами официального Telegram-канала mind_live (был в последствии забанен системой аналитики Tgstat), а также «заимствования» страницы на Facebook у Forbes Украина.

Материалы об этом также пытаются удалить из поисковой выдачи Google, как и статью «Павел Барбул, его фиктивный «инвестфонд» WeFund Ventures и CEO Club Ukraine». Lumendatabase, украинский и американский офис Google, а также все сайты, на которые подавались жалобы, будут уведомлены о мошеннических действиях Павла Барбула и Евгения Шпитко.