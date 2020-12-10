Олега Винника стало меньше: из-за страшной болезни певец сильно похудел

Украинский кумир волчиц Олег Винник недавно перенес коронавирусную инфекцию.

Именно из-за этого ему пришлось досрочно покинуть проект “Танцы со звездами”. По правилам, его дисквалифицировали на второй эфир, когда он не явился на паркет.

Еще в начале сезона, в связи с пандемией коронавируса, были утверждены единые правила: каждая пара может пропустить выступление только один раз. Если во второй раз она выходит не выходит на паркет, то будет автоматическая дисквалификация.

Несмотря на то, что Олегу Виннику, по многочисленным просьбам публики, Юрий Горбунов предложил вернуться, он посчитал это не совсем честным по отношению к другим участникам шоу, и отказался от этого приглашения.

В одном из интервью для журнала Viva Олег Винник рассказал, что в общей сложности за время участия в “Танцах со звездами”, и за период своей болезни он похудел более чем на 10 кг и стал чувствовать себя более бодрым.

“Появились ощущения, которых раньше не было. Например, я начал по-другому чувствовать свое тело. Мышцы стали намного легче. За время участия в “Танцях з зірками” и в период болезни в совокупности я потерял 10 килограмм”, — говорит Олег Винник в комментарии журналистам.

: odnaminyta.com