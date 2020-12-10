COVID-19 в Украине заболели более 13 тысяч за сутки

По состоянию на утро четверга, 10 декабря, в Украине официально подтверждены 858 714 случаев коронавирусной инфекции. Из них13 371 – обнаружены за прошедшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли уже 14 470 человек (+266 за сутки), а 465 021 пациент (+13 903 за сутки) полностью победил болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях.
Количество заболеваний в регионах:
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г. Киев – 86437 случаев;
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Винницкая область – 19206 случаев;
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Волынская область – 27194 случая;
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Днепропетровская область – 46891 случай;
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Донецкая область – 27678 случаев;
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Житомирская область – 32987 случаев;
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Закарпатская область – 25344 случая;
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Запорожская область – 39758 случаев;
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Ивано-Франковская область – 40007 случаев;
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Киевская область – 46211 случаев;
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Кировоградская область – 6744 случая;
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Луганская область – 7436 случаев;
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Львовская область – 51915 случаев;
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Николаевская область – 22621 случай;
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Одесская область – 54840 случаев;
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Полтавская область – 27772 случая;
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Ривненская область – 35034 случая;
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Сумская область – 34611 случаев;
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Тернопольская область – 30462 случая;
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Харьковская область – 60992 случая;
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Херсонская область – 13039 случаев;
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Хмельницкая область – 33426 случаев;
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Черкасская область – 29449 случаев;
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Черновицкая область – 36044 случая;
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Черниговская область – 22616 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.