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COVID-19 в Украине заболели более 13 тысяч за сутки

10.12.2020

По состоянию на утро четверга, 10 декабря, в Украине официально подтверждены 858 714 случаев коронавирусной инфекции. Из них13 371 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 14 470 человек (+266 за сутки), а 465 021 пациент (+13 903 за сутки) полностью победил болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook. 

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев – 86437 случаев;

  • Винницкая область – 19206 случаев;

  • Волынская область – 27194 случая;

  • Днепропетровская область – 46891 случай;

  • Донецкая область – 27678 случаев;

  • Житомирская область – 32987 случаев;

  • Закарпатская область – 25344 случая;

  • Запорожская область – 39758 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 40007 случаев;

  • Киевская область – 46211 случаев;

  • Кировоградская область – 6744 случая;

  • Луганская область – 7436 случаев;

  • Львовская область – 51915 случаев;

  • Николаевская область – 22621 случай;

  • Одесская область – 54840 случаев;

  • Полтавская область – 27772 случая;

  • Ривненская область – 35034 случая;

  • Сумская область – 34611 случаев;

  • Тернопольская область – 30462 случая;

  • Харьковская область – 60992 случая;

  • Херсонская область – 13039 случаев;

  • Хмельницкая область – 33426 случаев;

  • Черкасская область – 29449 случаев;

  • Черновицкая область – 36044 случая;

  • Черниговская область – 22616 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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