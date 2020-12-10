Трагедия Ан-26 в Чугуеве: аэродром снова откроют для полетов курсантов

До конца текущей недели аэродром в Чугуеве Харьковской области возобновит полеты курсантов на Ан-26. В сентябре 2020 года возле него разбился самолет с курсантами, во время крушения погибли 25 человек.

Об этом сообщил заместитель начальника Харьковского национального университета воздушных сил им. И. Кожедуба Константин Васюта, пишет «Суспільне«.

«В ближайшие дни аэродром «Чугуев» будет открыт для обучения курсантов. Для выполнения боевых задач и боевой подготовки пилотов, которые являются офицерами, аэродром «Чугуев» работал. Для них запрета на полеты не было», – сказал Васюта.

Соответствующее разрешение ХНУВС получил от командующего Военно-Воздушных Сил Украины.

«Курсанты 1-2 курса продолжают обучение на легкомоторных самолетах по всей Украине, курсанты выпускного курса продолжают на боевых самолетах по всей территории Украины в военных частях Воздушных сил», – отметил Васюта.