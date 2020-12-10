Subaru готовит свой первый электрический кроссовер

Два японских производителя – Subaru и Toyota – реализуют совместные проекты на протяжении 15 лет. Одним из относительно недавних стала разработка новой платформы e-TNGA, на которой впоследствии будут базироваться различные электрокары обеих марок.

В скором времени Subaru представит свой первый электрический кроссовер на новой платформе. В продажу модель может поступить весной 2022 года.

Subaru выпустит своего «близнеца»: известно, что у модели будут не просто другие шильдики: «электрокросс» получит оригинальный дизайн, хотя габариты и «начинка», вероятно, будут такими же. Предположительно автомобиль появится в продаже на европейском рынке весной 2022 года.

Зарубежные СМИ считают, что электрический паркетник Subaru назовут Evoltis. Между тем, в актуальной гамме японского бренда уже есть SUV с таким наименованием: в Evoltis переименовали большой кроссовер Ascent, предназначенный для южноамериканского рынка. Не исключено, что Subaru будет использовать это имя для двух моделей, так, к примеру, поступила Skoda – у неё в линейке есть два разных Kamiq.

Информации о том, как будет выглядеть электрокар Evoltis, пока нет. Есть дизайн концепта электрокара Subaru, который был представлен в январе текущего года.

Ожидается, что Subaru предложит Evoltis в двух полноприводных версиях (в системе два электромотора – по одному на каждой оси). Ожидается, что базовая версия получит установку совокупной отдачей в 218 л.с., а у топового исполнения будет 408 л.с. Есть вероятность, что на некоторых рынках будут представлены версии попроще – с одним мотором мощностью менее 200 л.с.

: autoconsulting.com.ua