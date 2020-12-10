Партію Саакашвілі хочуть позбавити права брати участь у виборах

Уряд Грузії має намір позбавити партію колишнього президента країни Міхеіла Саакашвілі «Єдиний національний рух» та інші подібні партії права брати участь у виборах.

Про це повідомляє видання «Грузія онлайн».

Лідер «Грузинської мрії» Іраклі Кобахідзе заявив, що правляча парламентська більшість збирається прийняти закон, який виключить можливість проходження реєстрації на виборах для деяких партій.

Кобахідзе згадав експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Він назвав його «головним джерелом поляризації» в країні, відзначивши, що Саакашвілі одночасно порушує два конституційних критерії виборів.

«Він не громадянин Грузії та засуджений до позбавлення волі, яке підлягає виконанню. Проте, нашим українським колегам, на жаль, не вдалося перешкодити Саакашвілі брати участь у виборчому процесі, однак ми не можемо критикувати наших українських друзів, які стикаються з великою кількістю труднощів», – заявив Кобахідзе.

У зв’язку з цим «Грузинська мрія» зараз готує законопроєкт, який заборонить реєструватися на виборах партії, чиї лідери не відповідають виборчому законодавству.

«Розв’язувати це питання і забезпечити виконання Конституції – наш борг в першу чергу. Для цього у знову скликаному парламенті ми внесемо законопроєкт, на підставі якого буде скасована виборча реєстрація політичної партії, лідер якої не відповідає критеріям конституційного виборчого права. Ця зміна не лише забезпечить належне виконання конституційних вимог, але також зробить вагомий внесок в розвиток грузинської демократії», – пояснив Кобахідзе.